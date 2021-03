Il Sud delle fiction | stereotipato | antimoderno | senza storia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) Finito “Il commissario Montalbano”, ecco “Màkari”, ma è lo stesso. Così come, grosso modo, la stessa cosa paiono essere anche le varie Lolita Lobosco, Imma Tataranni e le altree molti film ambientati in un Sud che, visto in tv, è sempre uguale, ovunque ci si trovi, Matera come Ragusa, Bari come Trapani. Le città paiono paesotti in cui tutti si conoscono, son tutti alla mano e feliciotti perché aiutati dal sole che non manca mai come anche le occasioni per stare a tavola, possibilmente all’aperto, meglio se accanto al mare. E però poi basta: non sembra esserci altro che valga la pena raccontare. Persino i delitti, anche quelli più efferati, in questo radicale idillio mediterraneo quasi perdono di tragicità, riducendosi a semplice espediente incidentale attorno al quale far girare il racconto, quando non si caricano sino al melodrammatico poiché anche questo a ...