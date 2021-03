Formazioni ufficiali Shakhtar Donetsk Roma | Spinazzola titolare

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ledimatch valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/2021.(4-3-3): Trubina; Dodò Vitao, Kryvtsov, Matvienko; Alan Patrick, Marcos Antonio, Maycon; Teté, Junior Moraes, Solomon. Allenatore: Luis Castro.(3-4-2-1): Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar,; Perez, Pedro; Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

calciodangolo_ : ?? Le formazioni ufficiali di #ShakhtarRoma: #Pedro e #Perez dietro alla punta #Mayoral. #Dzeko e #Pellegrini in pan… - ilnapolionline : E.L. - Shakhtar Donetsk-Roma, formazioni ufficiali. Poco turnover per Fonseca - - ItaSportPress : Shakhtar-Roma, le formazioni ufficiali - - RudyGaletti : #Shakhtar-#Roma, le formazioni ufficiali: #Pedro e #Mayoral titolari, #ElShaarawy riposa. #UEL - Ftbnews24 : #ASRoma #RomaGenoa #Fonseca #Dzeko #Roma ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Goal.com

Commenta per primo Molde (4 - 3 - 3): Linde; Pedersen, Bjornbak, Gregersen, Risa; Breivik, Aursnes, Wolff Eikrem; Hestad, Sigurdarsson, Andersen, Granada (4 - 2 - 3 - 1): Rui Silva; Vallejo, Domingos ...LEDELLE 18.55 ARSENAL - OLYMPIACOS ARSENAL (4 - 2 - 3 - 1) : Leno; Bellerin, David Luiz, Gabriel, Tierney; Xhaka, Elneny; Smith - Rowe, Ceballos, Pépé; Aubameyang. All. Arteta ...Dinamo Zagabria (4-3-3): Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine, Franjic; Maker, Jakic, Ademi; Ivanusec, Petkovic, Orsic. Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Davies; ...La gara sarà trasmessa in TV e in streaming in esclusiva su Sky. Formazioni ufficiali: Luis Castro con il 4-1-4-1 con Junior Moraes terminale offensivo. Paulo Fonseca con il tridente spagnolo, c’è ...