Enrico Brignano, avete visto la dimora dove vive con Flora Canto? FOTO (Di giovedì 18 marzo 2021) L’attore comico romano vive insieme alla sua compagna in una splendida casa nella Capitale. Ma scopriamola insieme… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@EnricoBrignano) Enrico Brignano ha iniziato la sua relazione con Flora Canto nel 2014 e la coppia ha una bambina, Martina, ed ora sono in attesa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 18 marzo 2021) L’attore comico romanoinsieme alla sua compagna in una splendida casa nella Capitale. Ma scopriamola insieme… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ha iniziato la sua relazione connel 2014 e la coppia ha una bambina, Martina, ed ora sono in attesa L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

whatareu13 : Ho appena scoperto di aver vissuto una vita scambiando Beppe Braida per Enrico Brignano. - emanuela_alviti : Enrico Brignano - Il Matrimonio - Frances47226166 : RT @CatiaMamone: Enrico Brignano non mi fa ridere ma manco per niente. - tartaruga20201 : RT @CatiaMamone: Enrico Brignano non mi fa ridere ma manco per niente. - B3RROTE : RAGA LA VERSIONE ITALIANA LA FA ENRICO BRIGNANO NON CI POSSO CREDERE MUOIOAB WHWHWHWHWWJ -