Eder: nuova squadra per l'ex Inter

Si apre un nuovo capitolo per la carriera di Eder. L'attaccante italiano, dopo aver conquistato il campionato cinese con lo Jiangsu Suning, ripartirà dalla prima divisione brasiliana.

Eder: quale sarà la sua nuova squadra?

Eder è un classe 1986. In Italia ha giocato per Empoli, Frosinone, Sampdoria e Inter con la quale ha avuto l'opportunità di conquistarsi anche la nazionale italiana. L'attaccante infatti, originario del Brasile, ha disputato l'edizione di Euro 2016 con Antonio Conte come C.T. della nazionale italiana. Suo il gol che qualificò gli azzurri come prima forza del girone nella partita contro la Svezia. Dopo aver vinto il campionato cinese con la maglia dello Jiangsu Suning, la punta ha deciso di ripartire ...

