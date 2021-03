“È nata Nina”. Insieme a Centovetrine, insieme nella vita: i due attori genitori per la prima volta (Di giovedì 18 marzo 2021) Undici anni fa l’incontro sul set di Centovetrine: tra i due attori è scattata subito la scintilla e ora sono diventati genitori per la prima volta. Lei lo aveva annunciato a gennaio scorso su Instagram, con la prima foto del suo pancione, quindi ha confermato la notizia in un’intervista al settimanale Tv Mia. Sui social aveva scritto una frase sibillina: “Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)”, ma è sulle pagine del magazine che ha svelato qualche dettaglio in più, senza tuttavia fare cenno al sesso del bebè che, si scopre ora, è una femminuccia. È venuta al mondo lo scorso 13 febbraio e si chiama Nina, nome molto amato dai vip italiani. Si chiama così la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Undici anni fa l’incontro sul set di: tra i dueè scattata subito la scintilla e ora sono diventatiper la. Lei lo aveva annunciato a gennaio scorso su Instagram, con lafoto del suo pancione, quindi ha confermato la notizia in un’intervista al settimanale Tv Mia. Sui social aveva scritto una frase sibillina: “Perché in 2 è bello ma in 3 sarà meraviglioso… (l’avevo detto che ci saremo divertiti in questo 2021)”, ma è sulle pagine del magazine che ha svelato qualche dettaglio in più, senza tuttavia fare cenno al sesso del bebè che, si scopre ora, è una femminuccia. È venuta al mondo lo scorso 13 febbraio e si chiama, nome molto amato dai vip italiani. Si chiama così la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, ...

Ultime Notizie dalla rete : nata Nina Jgor Barbazza e Linda Collini di Centovetrine sono genitori: sesso e nome del bebè Oggi, a distanza di undici anni dalla nascita della loro storia d'amore, non solo sono più innamorati che mai, ma da poco sono diventati genitori di una bimba di nome Nina, nata a metà febbraio. Il ...

Clizia Incorvaia, il cambio di look improvviso la trasforma totalmente Tuttavia, dal loro matrimonio è nata Nina, la piccola figlia che adesso ha 6 anni. Clizia Incorvaia ha ripreso le redini della sua vita. Si è messa in gioco nuovamente presentandosi come concorrente ...

