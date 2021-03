Draghi a Bergamo | un coro unanime | “La sua visita ci dà forza e speranza nella lotta al Covid”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Una mattinata intensa, emozionante, che ha scavato nel dolore che da oltre un annosta vivendo: ladel Premier Marioin occasione della prima giornata nazionale per le vittimeè stata per la città un momento di profonda riflessione, su quello che è stata la pandemia per la nostra città, la Lombardia e tutta l’Italia. Queste le reazioni politiche alla giornata di giovedì 18 marzo. Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia Quella di oggi è una giornata molto importante: commemoriamo le vittime di questo terribile virus alle quali rivolgiamo il nostro ricordo. A loro va sempre il pensiero di tutti i lombardi. A loro, ma anche a tutti i familiari che, purtroppo, hanno subìto questi lutti. È importante che il presidente del Consiglio, Marioabbia deciso di essere oggi ...

'Lo Stato c'è e ci sarà'. Sceglie, Mario, per commemorare la prima giornata dedicata al ricordo delle vittime della pandemia. E in una frase pronunciata a braccio, in risposta alla sollecitazione del sindaco Giorgio ...Oggi Marioandrà a, dove forse farà il punto sulla campagna vaccinale dopo il blocco di AstraZeneca. Il premier volerà dunque nell'epicentro della tragedia, a un anno dal giorno più ...Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla cerimonia per la giornata delle vittime del Covid a Bergamo (AGI - Agenzia Giornalistica Italia) Assicura: «La campagna vaccinale ...In occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, giovedì 18 marzo ...