Draghi a Bergamo | “Lo Stato c’è e ci sarà Piano vaccini prosegue | qualunque sarà la scelta di Ema”

Roma, 18 mar – "Oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza. Vorrei che tutti voi mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c'è e ci sarà": così Mario Draghi a Bergamo per la commemorazione della Giornata in memoria delle vittime del Covid. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato proprio questa mattina la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus" che verrà celebrata il 18 marzo di ogni anno. Draghi a Bergamo: "Al di là della decisione dell'Ema Piano vaccini andrà avanti" Il premier a Bergamo, città simbolo di quel 18 marzo 2020, quando nel pieno della prima ...

pietroraffa : ??Domani il Presidente #Draghi interverrà a Bergamo intorno alle 11.40. Non sono previste domande da parte dei giornalisti - giorgio_gori : Nella #giornatanazionalevittimecovid19 #Bergamo riceve la visita del Presidente del Consiglio #Draghi. La sua vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi interviene all’inaugurazione del #BoscodellaMemoria in ricordo delle vittime del… - caterina_manzi : RT @ItaliaViva: Giornata del ricordo delle vittime del Covid 19: l'intervento del Presidente Draghi a Bergamo - kuliscioff : In effetti, non ha granché senso la presenza di #Draghi a Bergamo (neanche la #giornatanazionalevittimecovid ne ha… -