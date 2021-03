“Casa, biancheria e cibo”: polemica su questionario post-Covid con domande “solo per donne” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della Casa (*solo per donne) biancheria (*solo per donne)”. Sono le voci di un questionario sottoposto dalla Asst Rhodense ai pazienti guariti dal Covid-19 che si presentano in ospedale per un controllo. A denunciare ieri il contenuto del questionario è stato Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, in un post sui social, commentando “Regione Lombardia anno 2021”. Lo stesso Paladini, su Twitter, ha fatto poi sapere che l’ospedale si è scusato e ha annunciato l’immediato ritiro del questionario: “La direttrice generale dell’Asst Rhodense spiega l’errore (di traduzione) ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Preparazione del(*per le) Governo della(*per(*per)”. Sono le voci di unsottoo dalla Asst Rhodense ai pazienti guariti dal-19 che si presentano in ospedale per un controllo. A denunciare ieri il contenuto delè stato Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, in unsui social, commentando “Regione Lombardia anno 2021”. Lo stesso Paladini, su Twitter, ha fatto poi sapere che l’ospedale si è scusato e ha annunciato l’immediato ritiro del: “La direttrice generale dell’Asst Rhodense spiega l’errore (di traduzione) ...

Advertising

chedisagio : Le domande sulla biancheria e sul governo della casa riservate alle donne. Mi cadono le braccia. - Eled_nil : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - Godai71 : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - gaia796 : RT @luca_paladini4: Sono a fare un controllo post covid Test preventivo: Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (… - Juve_8811 : RT @HuffPostItalia: “Casa, biancheria e cibo”: polemica su questionario post-Covid con domande “solo per donne” -