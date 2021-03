Asst Rhodense | ritirato il questionario con domande dedicate “Solo alle donne”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Sono a fare un controllo post Covid. Test preventivo: Preparazione del cibo (*per le), Governo della casa (*per), Biancheria (*per). Regione Lombardia. Anno 2021”. Questa è la denuncia che è stata fatta da Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, in un post sui social. Riportate qui sono alcunedal sapore discriminatorio, presenti in unsottoposto dall’ai pazienti guariti dal Covid-19 che si presentano in ospedale per un controllo. Ovviamente la notizia pubblicata sui social ha fatto subito scalpore ed è diventata virale nel giro di poche ore. Paladini inoltre ha dichiarato: “Per fortuna tantissimi organi di informazione si stanno occupando ...

Infuria la polemica sulle voci riportate in un questionario sottoposto dallaai pazienti guariti dal Covid - 19 che si presentano in ospedale per un controllo. 'Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (*solo per donne) Biancheria (*solo per ...Ha suscitato accese polemiche il questionario somministrato dalladella Lombardia ai pazienti guariti dal Covid - 19. Il motivo? Una serie di quesiti rivolti esclusivamente alle donne sulle seguenti categorie: 'preparazione del cibo', 'governo della ...Sono finiti al centro della bufera i questionari, poi ritirati, somministrati dall'Asst Rhodense gli ex pazienti Covid con quesiti sessisti solo per le donne sul bucato e la gestione della casa.Infuria la polemica sulle voci riportate in un questionario sottoposto dalla Asst Rhodense ai pazienti guariti dal Covid-19 che si presentano in ospedale per un controllo. “Preparazione del cibo ...