Amici 20, Emanuele Filiberto in giuria al serale? Le anticipazioni (Di giovedì 18 marzo 2021) I NOMI DELLA giuria A pochi giorni dalla prima puntata del serale di Amici 20, arrivano delle novità. Ecco i nomi dei membri della giuria. IL serale DI Amici 20 Nella prima serata di sabato 20 marzo su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del serale della ventesima edizione di Amici. Le squadre sono tre e sono capeggiate da una coppia di insegnanti: uno di ballo e uno di canto. La prima squadra è di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda è di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ed infine, Arisa e Lorella Cuccarini. Ogni squadra è formata dagli allievi di ciascun coach. -Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Sangiovanni, Enula, Leonardo, Deddy, Esa, Tommaso, Serena -Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even, Giulia, Samuele -Arisa e Lorella ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021) I NOMI DELLAA pochi giorni dalla prima puntata deldi20, arrivano delle novità. Ecco i nomi dei membri della. ILDI20 Nella prima serata di sabato 20 marzo su Canale 5, andrà in onda la prima puntata deldella ventesima edizione di. Le squadre sono tre e sono capeggiate da una coppia di insegnanti: uno di ballo e uno di canto. La prima squadra è di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda è di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ed infine, Arisa e Lorella Cuccarini. Ogni squadra è formata dagli allievi di ciascun coach. -Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Sangiovanni, Enula, Leonardo, Deddy, Esa, Tommaso, Serena -Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even, Giulia, Samuele -Arisa e Lorella ...

Serale Amici 2021, divisione squadre e giuria ufficiale: ecco i tre nomi bomba ... mentre gli altri componenti del corpo giudicante del serale di Amici 2021 saranno Emanuele Filiberto di Savoia e Stash . La puntata si sta registrando in queste ore.

Amici di Maria De Filippi: la giuria del serale Tvblog Anticipazioni Amici 20 serale, tra i nuovi giudici anche Stash e Filiberto di Savoia Il terzo giurato di questo serale di Amici 20, invece, è Emanuele Filiberto Di Savoia. In questo caso si tratta di un ritorno sul piccolo schermo, dato che Filiberto è assente da un po' di tempo.

Amici 2021 giuria del serale. Maria De Filippi chiama Stefano De Martino Scopri chi sono. Come rivela TvBlog, la nuova giuria del serale di Amici 2021 è composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash del gruppo The Kolors.

