A2A | sale cedola nel 2020 Mazzoncini |  risultati confermano solidità gruppo

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il gruppo A2A chiude l’eserciziocon un utile netto di 364 milioni e ricavi pari a 6,862 miliardi. Il margine operativo lordo si attesta a 1,204 miliardi grazie a un significativo recupero nel quarto trimestre (+10%); il margine operativo lordo ordinario è pari a 1,191 miliardi, allineato al 2019, nonostante il contesto fortemente critico del. Proposto un dividendo di 0,08 euro per azione, in crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente, corrispondente a un monte dividendi di 249 milioni. Gli investimenti sono stati pari a 738 milioni (+18%), di cui circa l’80% coerenti con gli obiettivi Onu dell’Agenda 2030 (SDGs) e circa il 40% inerenti l’economia circolare. La posizione finanziaria netta si attesta a 3,472 miliardi (3,154 miliardi al 31 dicembre 2019). Al netto delle variazioni di perimetro, la PFN è pari a 3,327 ...

A2A sale

... a garantire servizi essenziali ai cittadini, dimostrando capacità di reazione, grande professionalità e senso di responsabilità delle sue persone" - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di A2A.