7 Regioni cambiano colore prima di Pasqua: ecco quali (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla vigilia del nuovo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, sembra che la colorazione delle Regioni italiane non si destinata a cambiare particolarmente. Non questa settimana almeno. Dopo l'ingresso in massa in zona rossa di lunedì scorso praticamente nessuna Regione potrà uscirne al momento, mentre un eventuale peggioramento a livello di colore potrebbe toccare alla Toscana. L'attesa per domani, dunque, non è altissima, considerando la regola delle due settimane minime di permanenza in una determinata zona colorata. Ma i dati dell'Iss, oltre a dare un quadro dell'andamento della pandemia di Covid, potrebbero dire qualcosa anche e soprattutto in vista della prossima settimana, quando sarà possibile cambiare zona per molte Regioni. L'unica Regione a rischiare di entrare in zona rossa dovrebbe essere la ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 marzo 2021) Alla vigilia del nuovo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, sembra che la colorazione delleitaliane non si destinata a cambiare particolarmente. Non questa settimana almeno. Dopo l'ingresso in massa in zona rossa di lunedì scorso praticamente nessuna Regione potrà uscirne al momento, mentre un eventuale peggioramento a livello dipotrebbe toccare alla Toscana. L'attesa per domani, dunque, non è altissima, considerando la regola delle due settimane minime di permanenza in una determinata zona colorata. Ma i dati dell'Iss, oltre a dare un quadro dell'andamento della pandemia di Covid, potrebbero dire qualcosa anche e soprattutto in vista della prossima settimana, quando sarà possibile cambiare zona per molte. L'unica Regione a rischiare di entrare in zona rossa dovrebbe essere la ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, alla vigilia del monitoraggio sui contagi in Italia un'altra Regione potrebbe entrare da lunedì pross… - wam_the : Zona rossa: che regioni cambiano colore dal prossimo lunedì? - zazoomblog : Zona rossa e arancione: come cambiano i colori delle regioni dopo il 19 e 26 marzo - #rossa #arancione: #cambiano… - occhio_notizie : ?? Cambio colore per alcune #Regioni - angiuoniluigi : RT @fanpage: Cambio colore per alcune regioni, chi rischia la zona rossa dopo il Monitoraggio settimanale ISS -