Umberto Tozzi: per la prima volta in concerto acustico con "Song" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sabato 10 aprile in diretta streaming dallo Sporting Montecarlo si terrà il primo live in sola acustica di Umberto Tozzi. "Song" è il titolo di questo evento il cui intero ricavato sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell'artista. L'artista con questo gesto vuole dimostrare solidarietà verso i lavoratori dello spettacolo che da più di un anno, ormai, sono a casa senza lavoro. Veri e diretti: i Maneskin arrivano con il loro Teatro d'Ira Vol. I (Video) Umberto Tozzi: "Un concerto per aiutare i musicisti della mia band" Questa è prima volta in 45 anni di carriera che Umberto Tozzi cantante e chitarrista di origine torinese si esibirà in un concerto completamente ...

