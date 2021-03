Shakhtar, Castro: «Abbiamo i mezzi per battere la Roma» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro la Roma Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro la Roma: «Ogni allenatore, compreso me stesso, può sentire maggiori pressione. Quando ho accettato di diventare l’allenatore ho accettato maggiori responsabilità. Io so perfettamente che sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità e noi Abbiamo i mezzi per sfruttarle tutte». SULLO STILE DI GIOCO – «Tutti noi allenatori conosciamo il modo di giocare delle squadre, tutti gli allenatori sanno come giocano ad esempio City e Liverpool. Penso ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico delloDonetsk Luisha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro laIl tecnico delloDonetsk Luisha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro la: «Ogni allenatore, compreso me stesso, può sentire maggiori pressione. Quando ho accettato di diventare l’allenatore ho accettato maggiori responsabilità. Io so perfettamente che sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità e noiper sfruttarle tutte». SULLO STILE DI GIOCO – «Tutti noi allenatori conosciamo il modo di giocare delle squadre, tutti gli allenatori sanno come giocano ad esempio City e Liverpool. Penso ...

