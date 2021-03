Serie C-Girone C, 31a giornata: Bari all’esame Casertana, il Catania in cerca di riscatto. Le partite di oggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il programma del trentunesimo turno.Dopo l'anticipo di ieri tra Vibonese e Monopoli, proseguirà oggi la tredicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C, con Turris-Catania in scena alle ore 14 allo Stadio "Amerigo Liguori". Alle ore 15 sono quattro le partite in programma: la Viterbese ospiterà la Juve Stabia, il Foggia giocherà in casa della Virtus Francavilla, il Bari affronterà al "San Nicola" la Casertana, mentre il Bisceglie sfiderà la Paganese. Alle ore 17.30, la capolista Ternana dovrà vedersela con il Teramo. Staserà toccherà, invece, all'Avellino: gli uomini di Piero Braglia ospiteranno il Potenza.LE GARE IN PROGRAMMATurris-Catania: ore 14.00Viterbese-Juve Stabia: ore ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il programma del trentunesimo turno.Dopo l'anticipo di ieri tra Vibonese e Monopoli, proseguiràla tredicesimadi ritorno delC diC, con Turris-in scena alle ore 14 allo Stadio "Amerigo Liguori". Alle ore 15 sono quattro lein programma: la Viterbese ospiterà la Juve Stabia, il Fa giocherà in casa della Virtus Francavilla, ilaffronterà al "San Nicola" la, mentre il Bisceglie sfiderà la Paganese. Alle ore 17.30, la capolista Ternana dovrà vedersela con il Teramo. Staserà toccherà, invece, all'Avellino: gli uomini di Piero Braglia ospiteranno il Potenza.LE GARE IN PROGRAMMATurris-: ore 14.00Viterbese-Juve Stabia: ore ...

