Roma, trasforma la casa in un "negozio" della droga: nei guai una 38enne (Di mercoledì 17 marzo 2021) Aveva trasformato la sua casa in un vero e proprio negozio per il commercio della droga. Adesso una donna Romana di 38 anni, con precedenti e già sottoposta alla misura di prevenzione dell'avviso orale, è finita in carcere. Per lei l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Roma, hub dello spaccio scoperto dai Carabinieri I militari, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, avevano notato, da tempo, un insolito via-vai da un palazzo della zona di via Paolo Emilio Sfondrati ed hanno deciso di vederci chiaro. Le successive attività hanno consentito di individuare l'appartamento della 38enne quale meta abituale di noti assuntori di droghe. Per questo hanno deciso di ...

