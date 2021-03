Roma, hub dello spaccio scoperto in casa di una donna: nascondeva hashish, marijuana e 19mila euro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Una donna Romana di 38 anni, con precedenti e già sottoposta alla misura di prevenzione dell'avviso orale, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato con l'accusa di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Unana di 38 anni, con precedenti e già sottoposta alla misura di prevenzione dell'avviso orale, è stata arrestata dai Carabinieri della StazioneMontespaccato con l'accusa di ...

Advertising

Corriere : AstraZeneca, caos all'hub in stazione Termini: la gente in coda disorientata - crocerossa : Il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita all'Hub vaccinale di Fiumicino. Leggi la news??… - bizcommunityit : Scioperano i lavoratori di Amazon, consegne a rischio: migliaia di pacchi resteranno negli hub - AdornatoAntonio : RT @romatoday: Scioperano i lavoratori di Amazon, consegne a rischio: migliaia di pacchi resteranno negli hub - cronacadiroma : #Boccea donna crea una vera e propria hub dello spaccio #17marzo #Roma -