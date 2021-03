Pregliasco su AstraZeneca sospeso: «È una guerra, comunicazione va costruita» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualora il vaccino AstraZeneca, come la comunità scientifica e non solo si aspetta, dovesse ottenere un nuovo via libera, questi giorni di sospensione saranno stati un danno considerevole. I motivi sono essenzialmente due: il ritardo accumulato in una campagna vaccinale che è una corsa contro il tempo, ma anche il possibile guadagno di una fetta di popolazione ora che si porterà dietro gli strascichi dei timori nell'avere somministrato il preparato. Nel corso di Mattino 5, trasmissione in onda su Canale 5, ha parlato della situazione il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco. Coronavirus, Pregliasco ospite di Mattino 5 La scelta di sospendere il vaccino AstraZeneca nasce dalla necessità di confutare l'idea che la correlazione tra persone vaccinate e eventi avversi fosse non solo temporale. C'è, però, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualora il vaccino, come la comunità scientifica e non solo si aspetta, dovesse ottenere un nuovo via libera, questi giorni di sospensione saranno stati un danno considerevole. I motivi sono essenzialmente due: il ritardo accumulato in una campagna vaccinale che è una corsa contro il tempo, ma anche il possibile guadagno di una fetta di popolazione ora che si porterà dietro gli strascichi dei timori nell'avere somministrato il preparato. Nel corso di Mattino 5, trasmissione in onda su Canale 5, ha parlato della situazione il virologo dell'Università di Milano Fabrizio. Coronavirus,ospite di Mattino 5 La scelta di sospendere il vaccinonasce dalla necessità di confutare l'idea che la correlazione tra persone vaccinate e eventi avversi fosse non solo temporale. C'è, però, ...

