Podolski, avventura finita in Turchia: “Via in estate. Qui si gioca col 6-3-1…” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lukas Podolski pronto a salutare la Turchia e l'Antalyaspor al termine della stagione. I motivi sono da ricercare nel suo scarso impiego dovuto ad una serie di problematiche sorte nell'ultimo periodo ma anche ad una filosofia di gioco che proprio non "esalta" gli attaccanti. Come riporta Sport.Pl che cita Fanatik, l'ex calciatore con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter ha parlato del proprio futuro.Podolski, addio alla Turchiacaption id="attachment 1052961" align="alignnone" width="608" Podolski (getty images)/caption"Sinceramente mi sento ancora bene, sono in forma e ho qualche proposta. Penso che da qui all'estate ce ne possano essere anche altre", ha spiegato Podolski. "Per il momento il mio piano è di andare via in estate come ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lukaspronto a salutare lae l'Antalyaspor al termine della stagione. I motivi sono da ricercare nel suo scarso impiego dovuto ad una serie di problematiche sorte nell'ultimo periodo ma anche ad una filosofia di gioco che proprio non "esalta" gli attaccanti. Come riporta Sport.Pl che cita Fanatik, l'ex calciatore con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter ha parlato del proprio futuro., addio allacaption id="attachment 1052961" align="alignnone" width="608"(getty images)/caption"Sinceramente mi sento ancora bene, sono in forma e ho qualche proposta. Penso che da qui all'ce ne possano essere anche altre", ha spiegato. "Per il momento il mio piano è di andare via income ...

Advertising

ItaSportPress : Podolski, avventura finita in Turchia: 'Via in estate. Qui si gioca col 6-3-1...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Podolski avventura Podolski, l'ex attaccante del Colonia giocherà ad Hockey PODOLSKI COLONIA HOCKEY - Lukas Podolski sta per iniziare una nuova avventura. L'attaccante, che in carriera ha segnato quasi 200 gol con i club, giocherà ad Hockey. Il tedesco, dopo aver salvato dalla bancarotta il Kolner Haie , ...

Podolski, l'ex attaccante del Colonia giocherà ad Hockey PODOLSKI COLONIA HOCKEY - Lukas Podolski sta per iniziare una nuova avventura. L'attaccante, che in carriera ha segnato quasi 200 gol con i club, giocherà ad Hockey. Il tedesco, dopo aver salvato dalla bancarotta il Kolner Haie , ...

Antalyaspor, Podolski annuncia l’addio: “A fine stagione vado via. Qui si gioca col 6-3-1” TUTTO mercato WEB COLONIA HOCKEY - Lukassta per iniziare una nuova. L'attaccante, che in carriera ha segnato quasi 200 gol con i club, giocherà ad Hockey. Il tedesco, dopo aver salvato dalla bancarotta il Kolner Haie , ...COLONIA HOCKEY - Lukassta per iniziare una nuova. L'attaccante, che in carriera ha segnato quasi 200 gol con i club, giocherà ad Hockey. Il tedesco, dopo aver salvato dalla bancarotta il Kolner Haie , ...