"Non fatelo mai più". Pietro Delle Piane distrutto, Antonella Elia costretta a intervenire. Tutto in pubblico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo le frasi rilasciate a Live Non è la D'Urso in cui Pietro Delle Piane ha detto di aver seguito un copione e di aver recitato a Temptation Island, si è scatenata una bufera mediatica contro il compagno storico di Antonella Elia. Le sue parole gettano discredito sul reality Delle tentazioni che si basa sulla spontaneità e dei personaggi coinvolti. Per questo sia la Fascino – la società di produzione di Maria De Filippi che confeziona Temptation – sia Mediaset hanno reso noto che passeranno alle vie legali, per tutelare le proprie immagini da quanto esternato dall'interprete. Inoltre Delle Piane potrebbe essersi fatto terra bruciata intorno e per questo motivo è plausibile che non sia neanche più ospite di Barbara D'Urso.

