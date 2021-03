Advertising

Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza - vaticannews_it : #17marzo Al termine dell'udienza generale torna a levarsi forte e accorata la voce di #PapaFrancesco per il… - Tg3web : 'Anche io mi inginocchio in strada per dire basta violenza'. Papa Francesco cita il gesto simbolico di suor Ann Nu… - blogsicilia : #notizie #sicilia Myanmar, Papa “Anche io mi inginocchio, cessi la violenza” - - nestquotidiano : Myanmar, Papa “Anche io mi inginocchio, cessi la violenza” -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar Papa

17 marzo 2021Francesco, all'udienza generale ha rivolto due appelli per chiedere che si ponga fine alle violenze ined in Paraguay. E ha invitato i fedeli a non pregare come i pappagalli con il cuore ...... prega inginocchiata davanti alle forze dell'ordine schierate per le strade di Myitkyina durante le manifestazioni dei giorni scorsi represse con la violenza in. Un gesto che ilha ...CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Ancora una volta e con tanta tristezza sento l’urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar dove tante persone soprattutto giovani stanno perdendo la vita ...E oggi Papa Francesco, nell’udienza generale, ha richiamato quell’immagine: «Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza. Anche io stendo le mie braccia e dico: prevalga ...