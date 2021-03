Mobilità 2021, trasferimento docente primaria a posto di lingua. Vincolo triennale e continuità (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mobilità per l'a.s. 2021/22, trasferimento docente scuola primaria da posto comune a posto di lingua inglese nella propria o in altra istituzione scolastica. Quando scatta il Vincolo triennale e quando si mantiene la continuità di servizio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021)per l'a.s./22,scuoladacomune adiinglese nella propria o in altra istituzione scolastica. Quando scatta ile quando si mantiene ladi servizio. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 Amazon: rafforza rete Italia, centro distribuzione a Bergamo Anche la mobilità avrà un'impronta di sostenibilità in quanto i parcheggi saranno dotati di ... 17 marzo 2021

MG, in arrivo due nuove elettriche per l'Europa ... ceo di MG Motor Europe: 'Quando abbiamo rilanciato il marchio britannico MG sotto la Casa madre Saic Motor, abbiamo fatto una promessa agli automobilisti europei: rendere la mobilità elettrica ...

