Lewandowski su rigore punisce una buona Lazio | 1-0 all’intervallo

Una buona Lazio, chiude sotto di 1-0 il primo tempo a Monaco di Baviera. I biancocelesti ci provano, senza particolari problemi per la retroguardia bavarese, ma sicuramente più attenti, ordinati e con idee più chiare rispetto all'andata. Il vantaggio arriva su rigore al 33? dopo una cintura di Muriqi in area di rigore su Goretza. Robert Lewandowski non perdona e spiazza Reina. Foto: sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

