Kate “inorridita” da Meghan mentre William teme Harry | ecco perché

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton «mortificata» e «inorridita» dopo le dichiarazioni di Meghan - #Middleton #«mortificata» -

Ultime Notizie dalla rete : Kate inorridita

Gossip e Tv

Rapporti ancor più deteriorati tra le due cognate dopo l'intervista dell'ex star di Suits a Oprah ...Che cosa ne pensaMiddleton? Secondo l'esperta reale Katie Nicholl la duchessa di Cambridge sarebbe "" per il fatto che Meghan ne abbia parlato pubblicamente perché lei "non ha mai ...Le ultime news sulla questione dicono che Kate Middleton, moglie di William e Duchessa di Cambridge, sia “inorridita” e “mortificata” per le dichiarazioni rilasciate dalla cognata sul suo conto ...La duchessa del Sussex non avrebbe gradito le parole di Meghan a Oprah: «Kate mi ha fatto piangere». Perché si tratta di un vecchio episodio, e soprattutto perché i cognati sanno che lei non può dare ...