Advertising

AleGobbo87 : RT @Gazzetta_it: #JuveBenevento, #Buffon verso il recupero. E se c'è sarà titolare #juve - 1110TFC : RT @Gazzetta_it: #JuveBenevento, #Buffon verso il recupero. E se c'è sarà titolare #juve - sportli26181512 : Juve, Buffon verso il recupero: con il Benevento tocca a lui: Juve, Buffon verso il recupero: con il Benevento tocc… - VlnN94 : RT @Gazzetta_it: #JuveBenevento, #Buffon verso il recupero. E se c'è sarà titolare #juve - Gazzetta_it : #JuveBenevento, #Buffon verso il recupero. E se c'è sarà titolare #juve -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Buffon

La lombalgia lo ha fermato contro il Cagliari, quando già era previsto giocasse, ma orapare essere sulla via della ripresa. Un rientro, il suo, che, se confermato, sarà direttamente fra i pali dal 1' contro il Benevento. Il portiere ha fatto parte del gruppo ristretto che ieri ...2 Come racconta La Gazzetta dello Sport , sui portieri lanon dovrebbe cambiare uomini e situazioni. Per il quotidiano,è infatti tentato dal rinnovo (il suo contratto scade a giugno) 'per proseguire un altro anno e la società non glielo negherà, ...Buffon al fantacalcio - Gigi Buffon potrebbe rientrare da titolare nella sfida tra Juventus e Benevento. Le condizioni della sua schiena stanno migliorando.Molto difficile. Juventus 2021-2022: Buffon e Pinsoglio rinnoveranno Gianluigi Buffon (43) non ha ancora sciolto le riserve, ma sembra che se anche l’amico Giorgio Chiellini dovesse smettere, ...