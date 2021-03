Italia's Got Talent 2021, ultime audizioni su TV8 e Sky Uno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Italia’s Got Talent giunge in dirittura di arrivo. Il grande show per tutta la famiglia, prodotto da Fremantle, torna con la... Leggi su digital-news (Di mercoledì 17 marzo 2021)’s Gotgiunge in dirittura di arrivo. Il grande show per tutta la famiglia, prodotto da Fremantle, torna con la...

Advertising

BTS_italia_twt_ : al Grammy ci hanno ricordato ancora una volta che l'arte intimista può essere grandiosa, specialmente adesso. Rigua… - captureari_ : Oggi finalmente vedrò la mia ex coinquilina ad Italia's Got Talent!! - mesorottaercazz : Lunedì: l'isola Martedì: scherzo iene Tommy Mercoledì: Italia's got talent Giovedì: l'isola Che dura la vita da fan girl - stillclosedinme : @captvinbonny Eh vabbè e che senso ha allora sarebbe facile così non è italia's got talent - labbradiveleno : @stillclosedinme ma appuntoooo se voleva fare tutto da solo andava a italia's got talent che ne so -