Inter | tutti i giocatori negativi ai test rapidi | nerazzurri in attesa dell’esito dei molecolari

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ai quali si sono sottoposti idell’nella mattinata di mercoledì a ventiquattrore dalla positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio. C’è, ora, per l’esito dei tamponi, che andranno a confermare definitivamente come si sia per il momentorotta la catena di contagio all’no del gruppo di Appiano Gentile. In questo modo, non ci saranno problemi per la disputa della sfida contro il Sassuolo. SportFace.

Advertising

tancredipalmeri : Sergio Conceiçao ha preso più applausi dagli interisti oggi che nei 2 anni giocati all’Inter tutti assieme - Inter : ?? | PARTNER Niente trasferte con #Snaipay. Paga multe e bollette, ricarica il telefono e la Pay TV, acquista gift… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Tutti quanti teniamo sempre alto il livello di attenzione' ??? L'analisi di Cristian #Stellini… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Inter, tutti i test rapidi sono negativi: si attende l'esito dei tamponi molecolari - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Inter, tutti i test rapidi sono negativi: si attende l'esito dei tamponi molecolari -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tutti

... ha finora sfoggiato un ottimo gioco, proponendo buone trame e valorizzandoi giocatori in ... Proibitive le sfide contro, Napoli e Lazio, anche se il successo casalingo non può certo dirsi ...Granata alle strette dopo le ultime due sconfitte subite contro Crotone e. Preso atto del ... Sabato scorso in quello che appariva agli effetti come uno spareggio per l'ottavo posto gli ...Il trequartista del Sassuolo Filip Djuricic è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul sogno Europa League dei neroverdi ...Più appare intricato il futuro societario, e più l’Inter vola in classifica: 28 punti sugli ultimi 30. Ma il problema sussisterebbe se il club fosse boccheggiante, e gli acquirenti non esistessero. Qu ...