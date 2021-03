Instagram : si possono recuperare i post cancellati per errore entro 30 giorni (Di mercoledì 17 marzo 2021) A chiunque sarà capitato o può capitare di cancellare un post o una stories su Instagram, o di ritrovarlo eliminato, ma ora non ci sarà di che preoccuparsi. Il social network di proprietà di Facebook ha introdotto una nuova funzione che permette di recuperare i post cancellati di recente dal proprio account. La nuova funzione consente di recuperare qualsiasi tipo di post come foto, video, reels e video di IGTV entro 30 giorni da quando sono stati cancellati. Diversa la tempistica per le stories: si avranno solo 24 ore per recuperare quella cancellata per sbaglio. La funzione svolge anche un ruolo di sicurezza, consentendo il recupero dei post magari cancellati da ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 17 marzo 2021) A chiunque sarà capitato o può capitare di cancellare uno una stories su, o di ritrovarlo eliminato, ma ora non ci sarà di che preoccuparsi. Il social network di proprietà di Facebook ha introdotto una nuova funzione che permette didi recente dal proprio account. La nuova funzione consente diqualsiasi tipo dicome foto, video, reels e video di IGTV30da quando sono stati. Diversa la tempistica per le stories: si avranno solo 24 ore perquella cancellata per sbaglio. La funzione svolge anche un ruolo di sicurezza, consentendo il recupero deimagarida ...

