"Il fatto non sussiste", tutti assolti gli imputati nel processo per le tangenti in Nigeria (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Sono stati tutti assolti perché "il fatto non sussiste" i 15 imputati nel processo Eni-Nigeria, accusati di corruzione internazionale relativamente ai diritti di esplorazione del giacimento Opl245. A deciderlo è stata la settima sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Marco Tremolada, dopo oltre 6 ore di camera di consiglio; il dispositivo della sentenza è stato letto nell'aula appositamente creata alla Fiera di Milano. assolti dunque l'attuale a.d. di Eni, Claudio Descalzi, e l'ex numero 1, Paolo Scaroni e di conseguenza anche le due società imputate nel processo: Eni e Shell. L'indagine condotta dalla Procura di Milano (dall'Aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Sergio Spadaro) puntava a dimostrare il ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Sono statiperché "ilnon" i 15nelEni-, accusati di corruzione internazionale relativamente ai diritti di esplorazione del giacimento Opl245. A deciderlo è stata la settima sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Marco Tremolada, dopo oltre 6 ore di camera di consiglio; il dispositivo della sentenza è stato letto nell'aula appositamente creata alla Fiera di Milano.dunque l'attuale a.d. di Eni, Claudio Descalzi, e l'ex numero 1, Paolo Scaroni e di conseguenza anche le due società imputate nel: Eni e Shell. L'indagine condotta dalla Procura di Milano (dall'Aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Sergio Spadaro) puntava a dimostrare il ...

