Cib | bene impegno Cingolani sul settore della bioeconomia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Il Cib - Consorzio Italiano Biogas esprime "soddisfazione per l'attenzione rivolta aldal ministro per la Transizione ecologica, Roberto, nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, presentate alle commissioni riunite Ambiente e Attività ProduttiveCamera e Industria e Ambiente del Senato". "Accogliamo positivamente la visione organica con cui il ministropunta ad affrontare la transizione ecologica, rafforzando il ruolo delle rinnovabili nel percorso di decarbonizzazione - dichiara Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas - Siamo estremamente soddisfatti dell'espresso nel dare presto attuazione al decreto interministeriale per riconvertire in forma programmabile gli impianti a biogas ...

Il Consorzio Italiano Biogas (CIB) esprime soddisfazione per l'attenzione rivolta alle fer dal Ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani.