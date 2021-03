Capelli corti primavera 2021: Margot Robbie sceglie il caschetto castano (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attrazione per i nuovi tagli Capelli corti della primavera 2021, è condivisa da sempre più star. Ecco, qui sopra, Margot Robbie. Ieri è uscita la notizia del nuovo caschetto castano di Penelope Cruz. La diva spagnola che ha sempre avuto una lunga chioma. E l’immagine dell’attrice con i nuovi Capelli corti è qui sotto. Ed è splendida: è stata lei stessa a pubblicarla su Instagram, durante uno shooting con Lancôme, di cui è testimonial. Leggi su amica (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attrazione per i nuovi taglidella, è condivisa da sempre più star. Ecco, qui sopra,. Ieri è uscita la notizia del nuovodi Penelope Cruz. La diva spagnola che ha sempre avuto una lunga chioma. E l’immagine dell’attrice con i nuoviè qui sotto. Ed è splendida: è stata lei stessa a pubblicarla su Instagram, durante uno shooting con Lancôme, di cui è testimonial.

evacalzavaraa : CAPELLI LUNGHI O CORTI??? - _aaannnnaaa : RT @hidden_ada: DOMANDA SUPREMA PER ** ARMY Meglio con i capelli lunghi o corti? #directionersftarmy - raindropsloki : @nasoliscio io ho provato a fare i capelli corti ma non so se sia uscito benissimo - valee______ : @hidden_ada direi capelli corti. Però è da un po' che iniziavo a rivalutare h capelli lunghi?? - Muslin83275937 : RT @vogue_italia: Caschetto anni 90, little bob, o shag anni Settanta? -