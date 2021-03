Astrazeneca le autopsie per ora confermano nessuna correlazione tra i decessi e il vaccino (Di mercoledì 17 marzo 2021) Oms, Aifa ed Ema, in formazione compatta, stanno difendendo l’efficacia e la sicurezza del vaccino Astrazeneca. Per ora le analisi portate avanti sulle cosiddette “morti sospette” (decessi avvenuti a pochi giorni o ore dalla somministrazione del vaccino) hanno dato solo conferme del fatto che questi decessi non sarebbero stati collegati al vaccino in nessun modo. Astrazeneca, vaccinati e dopo deceduti: per ora nessuna correlazione Annamaria Mantile, insegnante 62enne di Napoli, sarebbe morta per infarto intestinale. Sandro Tognatti, 57enne residente a Biella, potrebbe essere morto, ipotizzano i medici, per una morte cardiaca improvvisa: l’autopsia non ha riscontrato connessioni tra il decesso ed il vaccino e si ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Oms, Aifa ed Ema, in formazione compatta, stanno difendendo l’efficacia e la sicurezza del. Per ora le analisi portate avanti sulle cosiddette “morti sospette” (avvenuti a pochi giorni o ore dalla somministrazione del) hanno dato solo conferme del fatto che questinon sarebbero stati collegati alin nessun modo., vaccinati e dopo deceduti: per oraAnnamaria Mantile, insegnante 62enne di Napoli, sarebbe morta per infarto intestinale. Sandro Tognatti, 57enne residente a Biella, potrebbe essere morto, ipotizzano i medici, per una morte cardiaca improvvisa: l’autopsia non ha riscontrato connessioni tra il decesso ed ile si ...

Advertising

Tg3web : Secondo i risultati delle autopsie, i decessi sospetti dopo la vaccinazione con AstraZeneca in Sicilia e Piemonte n… - La7tv : #omnibus La dott.ssa Patrizia #Popoli (#AIFA) commenta i primi dati sulle autopsie disposte sulle persone decedute… - Corriere : Le autopsie e le indagini sulle morti in Italia: nessuna prova di un legame con il vaccino - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Astrazeneca, prof Kontothanassis: ”Le Procure devono indagare” (altro che evitare le autopsie, come dice Crisanti!) https:/… - miconsentatwitt : RT @ItalianPolitics: Per saperlo: NESSUNA delle autopsie a oggi -in Italia e all'estero- ha evidenziato una correlazione o rapporto di caus… -