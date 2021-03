Arte: unico Klimt in Francia trafugato dai nazisti, ora verrà restituito dal Museo d'Orsay (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parigi, 17 mar. - (Adnkronos) - trafugato dai nazisti, l'unico quadro del pittore austriaco Gustav Klimt (1862-1918) presente nelle collezioni francesi lascerà il Museo d'Orsay di Parigi per essere restituito ai legittimi eredi dei proprietari. Lo hanno annunciato il ministro della Cultura, Roselyne Bachelot, e il direttore del Museo d'Orsay, Laurence des Cars, precisando che lo Stato francese si appresta a consegnare il dipinto "Rosiers sous les arbres" (Rose sotto gli alberi), realizzato tra il 1904 e il 1905, alla famiglia ebraica austriaca di Nora Stiasny, vittima dell'Olocausto, costretta dai nazisti a vendere i suoi beni nel 1938 dopo l'Anschluss. Alfred Noll e Ruth Pleyer, l'avvocato e il ricercatore che hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parigi, 17 mar. - (Adnkronos) -dai, l'quadro del pittore austriaco Gustav(1862-1918) presente nelle collezioni francesi lascerà ild'di Parigi per essereai legittimi eredi dei proprietari. Lo hanno annunciato il ministro della Cultura, Roselyne Bachelot, e il direttore deld', Laurence des Cars, precisando che lo Stato francese si appresta a consegnare il dipinto "Rosiers sous les arbres" (Rose sotto gli alberi), realizzato tra il 1904 e il 1905, alla famiglia ebraica austriaca di Nora Stiasny, vittima dell'Olocausto, costretta daia vendere i suoi beni nel 1938 dopo l'Anschluss. Alfred Noll e Ruth Pleyer, l'avvocato e il ricercatore che hanno ...

