Anticipazioni Chi l'ha visto 17 marzo 2021: novità sulla scomparsa di Stefano e Alessandro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Questa sera, mercoledì 17 marzo 2021, tornerà in onda su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l'ha visto. Federica Sciarelli, alla conduzione del programma ormai da anni, tornerà a parlare principalmente del caso dei coniugi di Bolzano. E in particolare, la conduttrice svelerà nuove importanti novità su Benno, che negli ultimi giorni … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

