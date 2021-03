2023 | La Prada Cup cambierà nome non essendo più sponsorizzata dal team Italiano

Leggi su velaac

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Era già risaputo che il prossimo Challenger of Record sia verosimilmente l'inglese Royal Yacht Squadron di IneosUK e la sfida è già stata lanciata e accettata, ma la novità è quella che non sarà piùl'exCup da Patrizio Bertelli.Già si trova ad Auckland il commodoro James Sheldon pronto a sedersi al tavolo con ETNZ per ufficializzare il tutto e successivamente stabilire le nuove regole della 37° edizione dell'America's Cup, che si disputerà nel.“Abbiamo ricevuto una sfida per la 37a America's Cup. Ci sono molti dettagli in arrivo; le discussioni si evolveranno nei prossimi giorni, settimane e mesi e le cose succederanno da lì ... è stato tutto finito in acqua - tutti i dettagli saranno rivelati nel prossimo periodo ", ha detto Hayden Porter (Royal New Zealand Yacht Squadron, il ...