Si è temuto il peggio ieri sera durante il posticipo di Premier, Wolverhampton-Liverpool. Il portiere dei Wolves, Rui Patricio, è rimasto vittima di un terribile infortunio al volto che ha fatto temere per la sua vita. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dove sono state escluse conseguenze più serie. Quali sono le condizioni di Ryi Patricio? Le prime notizie parlano di un trauma cranico dovuto al forte colpo subito. La dinamica dell' incidente è stata dufatti molto cruenta. Nei minuti finale del match Wolverhampton-Liverpool, il portiere dei padroni di casa, nel tentativo di antivipare l'attaccante del Liverpool Salah, si è scontrato con il suo compagno di squadra Coday, ricevendo una ginocchiata involontaria alla testa. Un ko che lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Wolverhampton Liverpool Rui Patricio fuori pericolo: 'Cosciente e ricorda tutto' WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - Il portiere dei Wolves Rui Patricio sta bene ed è fuori pericolo dopo il brutto infortunio procuratosi nel finale di partita contro il Liverpool . A circa 10' minuti ...

Rui Patricio infortunio terrificante alla testa: botta alla testa per il portiere del Wolverhampton contro il Liverpool Come Raul Jimenez... Rui Patricio ha avuto un brutto infortunio alla testa durante la partita tra Wolverhampton e Liverpool . Il portiere dei Wolves ha subito una ginocchiata in faccia dal compagno di squadra Coady . Il portoghese ha perso conoscenza per qualche minuto ed è stato portato fuori dal ...

Wolverhampton-Liverpool, paura per Rui Patricio: ginocchiata in faccia da un compagno Sky Sport Wolverhampton-Liverpool: paura per Rui Patricio Paura per Rui Patricio che si è infortunato gravemente durante il match Wolverhampton-Liverpool ma le condizioni appaiono comunque ...

Wolves-Liverpool | Klopp: “L’importante era tornare a vincere” Lo ha dichiarato il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria esterna per 1-0 al Molineux contro il Wolverhampton, tredicesima forza della Premier League ...

