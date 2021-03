Vieri elogia Lippi | “Venti anni fa faceva quello che oggi fanno Guardiola e Klopp”

Leggi su mediagol

(Di martedì 16 marzo 2021) Parola a Bobo.Torna a parlare e lo fa su Twich nel corso della diretta sulla sua "BoboTv", Christian. Sono diversi i temi trattati dall'ex bomber dell'Inter, soffermatosi sulla sua crescita professionale, ma soprattutto sull'importanza di un grande personaggio del mondo del calcio: Marcello, suo mentore e suo ex tecnico, ritenuto dall'ex attaccante molto importante non solo sul campo ma anche fuori.“è stato il tecnico che mi ha fatto pensare di aver trovato un vincente. Per me è statoche mi ha cambiato la visione del tutto, che mi ha portato ad un altro livello. Lui aveva quell’idea di gioco di squadra.chelo ...