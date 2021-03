Tekken 7 | il prossimo DLC introdurrà un nuovo personaggio

(Di martedì 16 marzo 2021) Bandai Namco ha annunciato che ilDLC di7 aggiungerà unBandai Namco, l’azienda nipponica conosciuta per aver dato alla luce diversi prodotti sul mercato, ha portato oggi con sé alcune notizie legate ad uno dei picchiaduro più interessanti e longevi degli ultimi anni, ossia7, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 5 e PlayStation 4. Secondo quanto annunciato da poco, veniamo a conoscenza dei prossimi contenuti in arrivo nel gioco. Iltramite DLC su7 sarà Lidia Sobieska Bandai Namco, nel corso delle recenti ore, ha mandato diversi press kit legati a Lidia Sobieska, che sarà il...

Cham Cham quindi sarà introdotta come personaggio giocabile ilmese. Nel frattempo, però, ...anche che qualche ora fa è stato mostrato il primo trailer per una nuova lottatrice di7 .A distanza di quasi quattro anni dalla sua uscita, Bandai Namco continua a pubblicare contenuti per7 . Nelle ultime ore, infatti, lo studio ha mostrato il primo teaser per illottatore, che sarà il primo ministro della Polonia. Ovviamente non stiamo parlando di Mateusz Morawiecki, ...Bandai Namco ha recentemente svelato alcune novità legate al nuovo personaggio in arrivo tramite DLC su Tekken 7, in arrivo prossimamente.Katushiro Harada, il creatore di Tekken, ha aperto un bar esclusivo nel quale ha invitato Ken Kutaragi, il fondatore di PlayStation.