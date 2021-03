Real Madrid Atalanta, la probabile formazione di Gasperini (Di martedì 16 marzo 2021) L’Atalanta questa sera affronta il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco la probabile formazione L’Atalanta questa sera affronta il Real Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dalla vittoria per 1-0 della squadra di Zinedine Zidane nella gara di andata. Secondo Gazzetta dello Sport, non ci dovrebbero essere grandi sorprese nella formazione di Gian Piero Gasperini. In porta giocherà Marco Sportiello mentre lo squalificato Remo Freuler sarà sostituito da Matteo Pessina con Mario Pasalic ad agire da trequartista alle spalle di Muriel e Duvan Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) L’questa sera affronta ilnella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco laL’questa sera affronta ilnella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dalla vittoria per 1-0 della squadra di Zinedine Zidane nella gara di andata. Secondo Gazzetta dello Sport, non ci dovrebbero essere grandi sorprese nelladi Gian Piero. In porta giocherà Marco Sportiello mentre lo squalificato Remo Freuler sarà sostituito da Matteo Pessina con Mario Pasalic ad agire da trequartista alle spalle di Muriel e Duvan Zapata. Leggi su Calcionews24.com

