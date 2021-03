Morti sospette e indagini: cosa differenzia AstraZeneca dagli altri vaccini anti Covid (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione, in via precauzionale, del vaccino anti Covid di AstraZeneca, gli esperti chiariscono in cosa il vaccino di Oxford differisce dagli altri. Da ieri anche Italia, Germania e Francia hanno dato lo stop al vaccino anti Covid di AstraZeneca. Già Danimarca, Norvegia e Islanda avevano deciso di sospenderne la somministrazione in seguito a gravi reazioni allergiche riscontrate. Nel nostro Paese si sono registrati diversi decessi a stretto giro con l’iniezione del farmaco anglo svedese. Per quanto, per il momento, non sia stato dimostrato alcun nesso di causa-effetto tra le Morti e il vaccino, l’Agenzia italiana del Farmaco ha preferito mettere le mani avanti e ... Leggi su formatonews (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione, in via precauzionale, del vaccinodi, gli esperti chiariscono inil vaccino di Oxford differisce. Da ieri anche Italia, Germania e Francia hanno dato lo stop al vaccinodi. Già Danimarca, Norvegia e Islanda avevano deciso di sospenderne la somministrazione in seguito a gravi reazioni allergiche riscontrate. Nel nostro Paese si sono registrati diversi decessi a stretto giro con l’iniezione del farmaco anglo svedese. Per quanto, per il momento, non sia stato dimostrato alcun nesso di causa-effetto tra lee il vaccino, l’Agenzia italiana del Farmaco ha preferito mettere le mani ave ...

