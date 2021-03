(Di martedì 16 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juventus—#Morata resterà. #Dybala? Dipenderà dal suo rendimento - Gazzetta_it : #Juventus—#Morata resterà. #Dybala? Dipenderà dal suo rendimento - Bogazkoi43 : @StanisLaRochele Nessuno. Se tutto va bene (ma dubito) resterà’ Dybala a fianco di Morata - Amo_J_72 : @EpyAle L'area sportiva che vince da 9 anni. Un campionato non ancora assegnato. Chiesa Kulusevski Deligt Demiral A… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata resterà

La Gazzetta dello Sport

Ci sono stati tempi in cui programmare era più semplice, ci sono state stagioni meno frenetiche, ci sono stati mercati in cui soldi e potenziali compratori erano più abbondanti. Nonostante le ......sulla panchina della Juventus almeno fino a fine stagione e, magari, anche l'anno prossimo. al contrario di quanto aveva pronosticato l'allenatore, Ronaldo è stato l'uomo in meno eil ...