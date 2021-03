Milan-Napoli, Donnarumma multato per la frase: “Siete una banda di musica” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al termine del match con il Milan vinto dagli azzurri per 1-0 grazie alla rete di Politano, il porterie rossonere, Gianluigi Donnarumma, ha usato frasi impietose dirette verso la panchina del Napoli. La frase in questione è la seguente: “Siete solo una banda di musica”, a cui sono seguiti ulteriori commenti offensivi rivolti sempre alla panchina azzurra. A tal proposito il giudice sportivo ha deciso di sanzionare l’estremo difensore della nazionale con un’ammenda da 10 mila euro. Questa la motivazione espressa dal giudice sportivo: “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine del match con ilvinto dagli azzurri per 1-0 grazie alla rete di Politano, il porterie rossonere, Gianluigi, ha usato frasi impietose dirette verso la panchina del. Lain questione è la seguente: “solo unadi”, a cui sono seguiti ulteriori commenti offensivi rivolti sempre alla panchina azzurra. A tal proposito il giudice sportivo ha deciso di sanzionare l’estremo difensore della nazionale con un’ammenda da 10 mila euro. Questa la motivazione espressa dal giudice sportivo: “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva ...

