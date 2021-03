Madonna a Sanremo | Amadeus ammette che c’era una trattativa

(Di martedì 16 marzo 2021) L’anno scorsoha detto più volte che avrebbe volutoo Lady Gaga al Festival di2020. Con la Germanotta c’ha provato anche nel 2021, visto che la popstar di Chromatica è arrivata in Italia per girare il nuovo film di Ridley Scott. Purtroppo né Gaga, né la Ciccone hanno messo piede sul palco dell’Ariston nei Festival condotti da, che a Il Fatto Quotidiano ha parlato dellaper avere la cantante di Frozen. Intervistato da Giuseppe Candela, il presentatore ha spiegato che la volontà di averecome ospiteeccome, non erano solo chiacchiere. “Quasi fatta no mauna. Il problema degli ospiti internazionali è che cadono facilmente, anche dopo aver aspettato qualche mese ed ...

- DrApocalypse : #Amadeus confessa: 'L'anno scorso c'era una trattativa per portare #Madonna a Sanremo'

fa discutere, fa parlare.' Lady Gaga impossibile per questioni economiche. È vero che lo scorso anno ce l'aveva quasi fatta con? 'Quasi fatta no ma c'era una trattativa. Il problema ...All'epocaera a Londra per il Madame X Tour, con non pochi problemi fisici a traino, e sarebbe potuta tornare all'Ariston per la 3a volta nella sua carriera. Nel dubbio Amadeus ha confermato ...Amanda Lear si racconta parlando del suo nuovo disco, in francese. E parla di Madonna, Maneskin e Achille Lauro... Ecco le dichiarazioni ...Comincia così, seguita dalla sua inconfondibile risata, di chi sa di averla sparata grossa, la mia chiacchierata con Amanda Lear, di ritorno in Italia dopo un anno di assenza. “Ero così felice di torn ...