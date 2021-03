Laura Pausini: «L’ansia di poter vincere gli Oscar» (Di martedì 16 marzo 2021) Laura Pausini ha un sorriso aperto. «Ho dovuto annullare alcuni incontri su Google, per poter essere qui. Altrimenti, in casa, salta la connessione», dice, la voce incerta. «È così contrastante questa gioia con il momento che stiamo vivendo, che spero possa essere di conforto a tutti gli italiani, a chi non mi segue, a chi non ama la musica. Questa nomination è oltre il mio nome». E non c’è alcun peccato di falsa modestia nelle parole della star, che l’Academy ha nominato agli Oscar, in lizza con Io sì nella categoria riservata alla miglior canzone originale. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Laura Pausini ha un sorriso aperto. «Ho dovuto annullare alcuni incontri su Google, per poter essere qui. Altrimenti, in casa, salta la connessione», dice, la voce incerta. «È così contrastante questa gioia con il momento che stiamo vivendo, che spero possa essere di conforto a tutti gli italiani, a chi non mi segue, a chi non ama la musica. Questa nomination è oltre il mio nome». E non c’è alcun peccato di falsa modestia nelle parole della star, che l’Academy ha nominato agli Oscar, in lizza con Io sì nella categoria riservata alla miglior canzone originale.

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - VickyAlessandra : RT @AllMusicItalia: Dopo il Golden Globe arriva la nomination all'Oscar per @LauraPausini. . È la prima volta per un brano cantato in itali… - TheWay_Mag : Laura Pausini verso l’Oscar 2021: “Voglio dimostrarvi che me lo merito” -