Irene Bertello, morte atroce a 25 anni: l'auto precipita davanti al fidanzato (Di martedì 16 marzo 2021) Nella provincia di Torino una studentessa di 25 anni, Irene Bertello, è precipitata con la sua macchina, finendo fuori strada e perdendo la vita. La scorsa notte è avvenuto un drammatico incidente in provincia di Torino, che ha portato una giovane donna a perdere la vita. La sua auto è finita fuori strada in località L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

