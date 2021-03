Formazione digitale: al via gli appuntamenti gratuiti della GoDaddy School of Digital (Di martedì 16 marzo 2021) Il settore del Digital è in continua evoluzione e per chi fa business cresce la necessità di tenersi aggiornato sulle ultime tendenze e strategie. Come visto soprattutto nell’ultimo anno, infatti, il Digitale è diventato un asset e uno strumento fondamentale per le imprese e i professionisti italiani. Per questo motivo GoDaddy vuole migliorare la Formazione di PMI, imprenditori e microimprese grazie alla nuova edizione della GoDaddy School of Digital, che torna in una veste completamente rinnovata dopo la prima edizione del 2020. 10 appuntamenti formativi completamente gratuiti per conoscere e approfondire le ultime novità del Digitale e migliorare le proprie ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Il settore delè in continua evoluzione e per chi fa business cresce la necessità di tenersi aggiornato sulle ultime tendenze e strategie. Come visto soprattutto nell’ultimo anno, infatti, ilè diventato un asset e uno strumento fondamentale per le imprese e i professionisti italiani. Per questo motivovuole migliorare ladi PMI, imprenditori e microimprese grazie alla nuova edizioneof, che torna in una veste completamente rinnovata dopo la prima edizione del 2020. 10formativi completamenteper conoscere e approfondire le ultime novità dele migliorare le proprie ...

