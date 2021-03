Fabrizio Pregliasco e Massimo Giannini ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 17 marzo alle 12 25 su Nove Con Marco Travaglio

(Di martedì 16 marzo 2021) Nuovo appuntamento sulcon l’approfondimento sulla politica e l’attualità:17ad ‘Accordi&Disaccordi’ sonoil direttore de La Stampae il virologo: appuntamento in diretta21.25. Con i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi si discuterà del caso Astrazeneca e quindi dello stop cautelativo della somministrazione del vaccino dell’Università di Oxford che ha generato caos e dubbi nell’opinione pubblica. Come sempre, però, non mancherà la politica, la cui analisi sarà dedicata all’insediamento alla segreteria del Partito democratico di Enrico Letta, già bersaglio di aspre critiche da parte della stessa maggioranza nel governo Draghi. Come sempre, lo spazio dedicato ...

Ma cosa accadrà adesso alle persone che hanno già ricevuto la prima dose ? Risponde il professor. Dopo il ritiro precauzionale del vaccino di AstraZeneca, che cosa succederà a ...X Vaccino AstraZeneca, cosa ne pensano gli esperti Per il virologo dell'università degli Studi di Milano,è corretto sospendere la somministrazione "perché in questi casi le mezze ...Gli scenari possibili in attesa del parere dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, dopo la sospensione cautelativa dell’uso del vaccino anglo-svedese in diversi Paesi ...«Vorrei non farlo più adesso, non con questo siero», sostiene allarmato Massimo Inches, anche lui a Termini per avere qualche delucidazione. Mi è saltato l’appuntamento, ma ora non so se voglio più fa ...