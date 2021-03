Dl Sostegno in arrivo a fine settimana. Novità Ristori e Naspi (Di martedì 16 marzo 2021) Il decreto Sostegno 2021 del governo Draghi, con il rifinanziamento della cassa integrazione, i Ristori per le partite Iva e la proroga Naspi, dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri verso la fine di questa settimana. A quanto apprende l’Adnkronos, lo schema di base del dl è pronto ma restano da sciogliere gli ultimi nodi e il via libera potrebbe arrivare venerdì o sabato. Il dl userà tutte le risorse sbloccate con lo scostamento di bilancio varato a gennaio pari a 32 miliardi più eventuali avanzi dei dl precedenti. Ma i ritardi nei vaccini e l’avanzata della variante inglese prefigurano già nuovi interventi da finanziare con un ulteriore scostamento da varare con il Def di aprile che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 miliardi di euro. Ristori Per gli indennizzi a 2,8 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Il decreto2021 del governo Draghi, con il rifinanziamento della cassa integrazione, iper le partite Iva e la proroga, dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri verso ladi questa. A quanto apprende l’Adnkronos, lo schema di base del dl è pronto ma restano da sciogliere gli ultimi nodi e il via libera potrebbe arrivare venerdì o sabato. Il dl userà tutte le risorse sbloccate con lo scostamento di bilancio varato a gennaio pari a 32 miliardi più eventuali avanzi dei dl precedenti. Ma i ritardi nei vaccini e l’avanzata della variante inglese prefigurano già nuovi interventi da finanziare con un ulteriore scostamento da varare con il Def di aprile che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 miliardi di euro.Per gli indennizzi a 2,8 milioni di ...

Advertising

Giornaleditalia : Lavoratori stagionali turismo: bonus da mille euro in arrivo con il decreto Sostegno - francescolett11 : RT @antonio_bordin: #Lockdown con annesso fallimento per le attività commerciali aumento di stipendi e tutele per i dipendenti pubblici car… - zevunderskin : RT @antonio_bordin: #Lockdown con annesso fallimento per le attività commerciali aumento di stipendi e tutele per i dipendenti pubblici car… - laflayb : RT @antonio_bordin: #Lockdown con annesso fallimento per le attività commerciali aumento di stipendi e tutele per i dipendenti pubblici car… - manuel_y_jesus_ : RT @antonio_bordin: #Lockdown con annesso fallimento per le attività commerciali aumento di stipendi e tutele per i dipendenti pubblici car… -