Disco Elysium e il futuro dell'IP: gli sviluppatori vogliono immergersi più a fondo nell'universo del gioco (Di martedì 16 marzo 2021) Disco Elysium, l'eccellente gioco di ruolo di ZA/UM ha stupito tutti con la sua qualità. E lo sviluppatore capitalizzerà presto questo successo lanciando una versione ancora più completa del gioco (e per più piattaforme), ovvero Disco Elysium - The Final Cut. Ebbene, sembra che ci sia ancora di più in serbo per il futuro dell'IP. Gamingbolt ha intervistato lo studio riguardo i piani futuri per la proprietà Disco Elysium e, sebbene la scrittrice principale Helen Hindpere non sia entrata nei dettagli, ha suggerito che ZA/UM intende immergersi più a fondo nel ricco universo che hanno creato con questo titolo. "Il futuro riserva ancora di più a ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021), l'eccellentedi ruolo di ZA/UM ha stupito tutti con la sua qualità. E lo sviluppatore capitalizzerà presto questo successo lanciando una versione ancora più completa del(e per più piattaforme), ovvero- The Final Cut. Ebbene, sembra che ci sia ancora di più in serbo per il'IP. Gamingbolt ha intervistato lo studio riguardo i piani futuri per la proprietàe, sebbene la scrittrice principale Helen Hindpere non sia entrata nei dettagli, ha suggerito che ZA/UM intendepiù anel riccoche hanno creato con questo titolo. "Ilriserva ancora di più a ...

Advertising

Eurogamer_it : #DiscoElysium: ZA/UM non ha ancora finito con l'IP. - IGNitalia : La versione definitiva di #DiscoElysium arriva su PlayStation e PC entro la fine di marzo, mentre la lead writer He… - GamingToday4 : Disco Elysium: “ci sono ancora molte storie da raccontare” assicura ZA/UM, lo sviluppatore - Multiplayerit : Disco Elysium: 'ci sono ancora molte storie da raccontare' assicura ZA/UM, lo sviluppatore - Asgard_Hydra : Disco Elysium The Final Cut, data di uscita: l'annuncio è in arrivo -