Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Rebic (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 27esima giornata ha squalificato per due turni l’attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, “al 47° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose”. Una giornata di stop invece per Juan Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (Roma), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Kamil Glik e Pasquale Schiattarella (Benevento), Gaston Ramirez (Sampdoria). Un turno di squalifica e 10.000 euro di ammenda per il tecnico del Verona, Ivan Juric, per avere “al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di gioco; infrazione rilevata dal IV uomo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo dellaA, in merito alle partite della 27esima giornata hato per duel’attaccante del Milan, Ante, per avere, “al 47° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose”. Una giornata di stop invece per Juan Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (Roma), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Kamil Glik e Pasquale Schiattarella (Benevento), Gaston Ramirez (Sampdoria). Un turno die 10.000 euro di ammenda per il tecnico del Verona, Ivan Juric, per avere “al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di gioco; infrazione rilevata dal IV uomo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Inter : ?? | INSIEME Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con… - SerieA : Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con la divisa KE… - SkySport : Ronaldo dopo la tripletta: 'Voglio continuare a vincere con la Juventus' - Gazzetta_it : #Inter: l'andata col freno, il ritorno perfetto. Ora #Conte sprinta direzione scudetto - BausciaCafe : RT @SerieA: Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con la divisa KEEP RACISM OU… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Cittadella - Salernitana: dove vedere la diretta live e risultato ... quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che guida la classifica di Serie B l'Empoli con 53 punti, a seguire Monza e Salernitana a pari merito con 47. ...

Cosenza - L. R. Vicenza: dove vedere la diretta live e risultato ... quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Sguardo all'attuale classifica di Serie B dove guida l'Empoli con 53 punto, in seconda posizione Monza e Salernitana ...

Calcio serie C LA NAZIONE Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Rebic Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 27esima giornata ha squalificato per due turni l’attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, “al 47° del ...

Morto di Covid Marco Bogarelli, manager dei diritti tv nel calcio MILANO. Marco Bogarelli, 64 anni, «deus ex machina» delle trattative dei diritti tv del calcio dello scorso decennio è morto a MIlano, vitttima del Covid. Ha gestito tramite Infront Sports e Media, co ...

... quindi, dopo ild'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che guida la classifica diB l'Empoli con 53 punti, a seguire Monza e Salernitana a pari merito con 47. ...... quindi, dopo ild'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Sguardo all'attuale classifica diB dove guida l'Empoli con 53 punto, in seconda posizione Monza e Salernitana ...Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 27esima giornata ha squalificato per due turni l’attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, “al 47° del ...MILANO. Marco Bogarelli, 64 anni, «deus ex machina» delle trattative dei diritti tv del calcio dello scorso decennio è morto a MIlano, vitttima del Covid. Ha gestito tramite Infront Sports e Media, co ...